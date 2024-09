44letým Josefem Grunclem z Mostu se zabýval Krajský soud v Ústí nad Labem dnes, ve čtvrtek 19. září. Muž na Nový rok večer v Chanově, pravděpodobně po předchozích déle trvajících závažných hádkách, zmlátil 56letou družku tak, že na následky napadení později zemřela. Muž se dnes senátu ke všemu doznal. „Lituju všeho, co jsem udělal. Chtěl bych se omluvit její matce a dceři. Chtěl bych vrátit zpátky všechno, co se stalo,“ řekl obžalovaný.

Soudkyně Kamila Krejcarová s přísedícími ho po krátké poradě poslali za vraždu provedenou zvlášť surovým a trýznivým způsobem na 16 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Ještě za mřížemi, nebo po propuštění musí muž nastoupit na ústavní protialkoholní léčbu.

Jak při hlavním líčení vyplynulo, muž z Mostu nestál před ústeckým krajským soudem poprvé. Už v roce 2007 ho zdejší senát poslal na 7 let do vězení za to, že s dalšími lidmi přepadával pobočky bank. K jeho poslednímu, ještě závažnějšímu deliktu došlo právě na Nový rok 2024. Svou družku začal v Chanově napadat vpodvečer ještě před domem, v bití pokračoval doma.

Několikrát jí udeřil do hlavy, kopal ji a k bití použil i údery kolen. Způsobil jí tím mnohačetné zlomeniny, rozvinul se jí otok mozku. Ženu, která přišla o vědomí a vdechla zvratky, potom nechal jen tak ležet doma, lékařské pomoci se dočkala až druhý den. V mostecké nemocnici se ji snažili měsíce křísit, na konci tohoto června ale zraněním podlehla. „Zemřela v důsledku zánětu plic, který se přidružil jako komplikace k závažnému nitrolebnímu traumatu,“ popsal v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan.

Pojišťovna náklady na marnou léčbu vyčíslila na závratnou částku kolem 2,5 milionu, kterou by muž podle rozsudku měl zaplatit. Kromě toho má celkem půlmilionem korun odškodnit dceru a matku zabité ženy. Kde na to ale vezme, když byl před vzetím do vazby nezaměstnaný a podle jeho slov ho živila maminka, to je otázka.

Co vlastně bylo příčinou zuřivého útoku Josefa Gruncla na jeho družku, je po dnešním jednání nejasné, podle informací Deníku se ale s družkou už déle hádal. S alkoholem, pod jehož vlivem při bití byl, měl muž zjevně potíže, podle soudkyně na něm byl závislý a měl vliv na jeho chování k družce - soudě podle toho, že mu znalci z oboru psychiatrie po důkladném zkoumání předepsali protialkoholní léčbu, a to rovnou ústavní formou. Proti dnešnímu rozsudku se nikdo neodvolal, je tedy pravomocný.

Mohlo by vás také zajímat: Jako kluk na hipodromu v Mostě fandil, teď vše řídí a chce zvýšit návštěvnost