Hned dva opilí muži skončili v posledních dnech na policejních stanicích. Oba totiž pod vlivem alkoholu nezávisle na sobě usedli za volant. Jeden muž nadýchal 2 promile, druhý dokonce přes 2,5 promile.

Alkohol za volantem - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Na prvního z řidičů hlídka strážníků narazila poté, co si to šněroval ulicemi Obránců míru a 1. máje v Mostě. „Stylem jízdy si 51letý řidič ve vozidle Audi doslova říkal o kontrolu. Hlídce strážníků nadýchal 2 promile alkoholu dechu, a proto si ho převzali policisté hlídkové služby, kteří zadrženého převezli do cely,“ informoval mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.

Druhý řidič pak nedojel domů na začátku tohoto týdne. Jel ve škodovce v Podkrušnohorské ulici, když jej krátce před půlnocí zadrželi litvínovští policisté poté, co se podrobil dechové zkoušce. Ta ukázala hodnotu přesahující 2,5 promile, odvoz měl tak 63letý Litvínovan zajištěný služebním vozidlem.

„Oba muži mohli ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, proto jim teď v případě uznání viny až rok ve vězení,“ doplnil Krieger.

Mohlo by vás také zajímat: Plný sál, tvrdá kritika. Rakušan v mostecké Severce čelil ostrým dotazům