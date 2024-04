Jedná se o velmi choulostivý případ. Na dvou svědcích bylo znát silné rozrušení - jeden požádal o pití, druhý o židli, aby mohl během zodpovídání otázek v soudní ohrádce sedět.

„Jsem z toho v šoku,“ uvedla k obžalobě svědkyně, která zná učitele i jeho bývalého žáka ze školy. Dodala, že nevěří, že se popsaný skutek stal. Nikdy si prý nevšimla ničeho podezřelého.

Obžalovanému pedagogovi hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody na třicet měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 36 měsíců a náhrada nemajetkové újmy ve výši 600 tisíc korun. Dosud bezúhonný učitel se necítí být vinen, nesouhlasí se skutkem, s právní kvalifikací a ani s navrženým trestem.

Učitel z Mostu čelí obžalobě ze znásilnění žáka v autě. Vypovídali svědci

Podle obžaloby měl v přesně nezjištěné době v letech 2014 až 2016 žáka bez jeho souhlasu opakovaně osahávat přes oděv na stehnech a penisu, který mu měl i svírat ve své dlani. To se mělo dít v autě, které učitel řídil a ve kterém byl žák spolujezdcem. Pedagog měl v autě chlapce také chytit za vlasy, stáhnout si ho obličejem ke svému klínu a vyzvat ho k orálnímu sexu.

Podle obžaloby učitel zneužil toho, že žák k němu cítil zvýšený respekt a závislost a nebyl schopen projevit fyzický či verbální odpor. Chlapec utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu lehkého až středního stupně s následky, které se dodnes projevují.

U soudu ve čtvrtek vypovídal také bývalý kamarád obžalovaného. I oni měli spolu jezdit v autě. „Já jsem s ním žádný problém neměl, ale stávalo, že místo na řadicí páku mi sáhl na koleno s tím, že je to sranda,“ uvedl svědek. Když se sáhnutí podle něj opakovalo, tak mu to přestalo být vtipné, ohradil se vůči tomu a učitel s tím přestal. Svědek doplnil, že neví, zda se takto pedagog choval k ostatním. Ani na táboře si prý nevšiml ničeho zvláštního.

Těhotné partnerce muž s nožem v ruce v Mostě vyhrožoval smrtí, pak ji bodl

„Absolutně nic z toho mi není známo,“ uvedl k obžalobě jako svědek někdejší žák školy a kamarád obžalovaného. „Vůbec mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo projednávat,“ dodal. Netajil se tím, že s obžalovaným kdysi trávil dost času a s dalšími přáteli jezdili i na tábory. „Dokonce jsme spolu i spávali v jedné posteli a nikdy se nic nestalo. Je čestný a vždycky rád pomůže,“ popsal učitele, který ho měl taky vozit autem, ale žádné doteky či slovní narážky se sexuálním podtextem z jeho strany nezaznamenal.

I další svědek a bývalý žák učitele hájil. „Je to blbost,“ reagoval na obvinění. Podle něj obžalovaný pomohl poškozenému dostat se na střední uměleckou školu, byli dobří kamarádi a součást menší školní party, která se scházela ve volném čase a klábosila u kávy na benzinkách o všem možném. Žádné sexuální narážky či doteky nezaregistroval ani v autě či na táborech. Poškozený se mu tenkrát jevil jako pohodář a kluk s ambicemi, který byl pro každou srandu.

Kolega obžalovaného ze školy u výslechu řekl, že učitele neviděl chovat se k žákům nevhodně. „To bych okamžitě řešil,“ ujistil kantor. Kolegu označil za komunikativního, přátelského, pracovitého a ochotného pomáhat. Poškozeného charakterizoval jako křehkého intelektuála a přemýšlivého introverta.

Po požáru v Mostě našli v bytě mrtvého člověka, v krátké době na severu druhého

Také další svědkyně sdělila, že je oba považovala za kamarády a nic závadového v chování učitele nespatřila. „Já ho mám ráda, je to můj kamarád a za mě je to dobrosrdečný člověk,“ uvedla žena, která jezdila na stejný tábor. „Chovali se tam k sobě úplně normálně,“ konstatoval po ní jiný svědek.

To potvrdil i další muž, bývalý učitelův žák a člen tehdejší party kamarádů, se kterou se učitel scházel. „Známe se skoro 20 let. Měli jsme nadstandardní vztah,“ uvedl svědek s tím, že učitel mu pomáhal v budování kariéry nad rámec svých povinností. Podporoval ho třeba v účasti na kulturních akcích, aby měl přehled o dění v oboru. „Dělal to, i když nemusel. Věděl, že mi tím může do budoucna pomoct. Byl pro mě vzorem svým přístupen. Takovým učitelem chci být taky,“ svěřil se soudu svědek.

Podle něj se učitel takto věnoval více žákům, se kterými se kamarádil. Scházeli se prý i mimo školu u kávy, kde probírali svůj umělecký obor a běžné věci. Svědek připustil i slovní popichování, přátelská šťouchnutí či plácnutí po zadku mezi žáky. „Byl to náš humor, bylo nám patnáct. Učitel s námi na té vlně jel, ale nevyvolával to. Vždycky to bylo v dobrém,“ upozornil svědek.

Za násilnou smrt dítěte na ulici v Mostě hrozí muži šestnáct let ve vězení

Dodal, že nebyl nikdy a nikde svědkem žádného sexuálního obtěžování ze strany pedagoga. „Jsem strašně rád, že ho znám. Za mě je to úžasný člověk, který by neublížil ani mouše,“ řekl.

Soud začal případ projednávat loni v listopadu. Hlavní líčení s dokazováním pokračovalo letos v únoru, kdy soud vyslechl poškozeného v nepřítomnosti obžalovaného a poté i několik svědků. Kvůli nutnosti předvolat další bylo líčení odročeno na začátek dubna. V úterý 2. dubna vypovídala u soudu jako svědkyně také matka poškozeného, které se dospělý syn podle jejích slov před dvěma svěřil, že byl v minulosti obžalovaným znásilněn.

Ani čtvrtečního jednání se poškozený neúčastnil, zastupoval ho zmocněnec. Obžalovaný učitel na jednání opět byl, ale svědků se na nic nevyptával. Hlavní líčení bylo odročeno na červen, kdy soud předvolá znalce. Obhájkyně chce, aby vyslechl další svědky, včetně otce poškozeného.