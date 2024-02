Koupě ojetého auta zřejmě okamžitě litoval muž z Karlovarského kraje, který si na internetovém bazaru vyhlédl Seat. Mostecký podvodník mu totiž auto plné závad a se stočeným tachometrem prodal výrazně nad cenou.

Ilustrační foto: Prodej automobilu | Foto: Deník/Dalibor Otáhal

Mostecký vyšetřovatel obvinil 46letého muže z podvodu. Ten měl manipulovat s počítadlem kilometrů ojetého auta Seat, které nabízel k prodeji na bazarovém portále. Uváděl, že nájezd dovezeného vozu je necelých 200 tisíc kilometrů. Auto se zalíbilo kupci z Karlovarského kraje, který se pro něj vydal do Mostu. Po uzavřeném obchodu s autem odjel a vše se zdálo být v pořádku, ovšem do chvíle, než se přiblížil k domovu. Před cílem auto vydalo velkou ránu a zastavilo. Muž jej musel dopravit na valníku do autoservisu, kde se dozvěděl špatné zprávy. Výčet závad na vozidle poslouchal podvedený několik minut.

„Díky mezinárodní spolupráci s německými orgány kriminalisté dohledali původ vozu i tamního prodejce. Ukázalo se, že stíhaný zakoupil vozidlo s nájezdem ve výši 317 tisíc kilometrů. Mostečan tak vědomě manipuloval se stavem najetých kilometrů a uvedl poškozeného v omyl. Cena takového vozidla mohla být dle odborného posudku až o 46 tisíc nižší," uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.

Obviněný se tak podle policie o částku neoprávněně obohatil. Za to mu v případě uznání viny hrozí až dva roky vězení.