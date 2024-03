Proces s 40letým dělníkem Radkem B. kvůli závažnému zločinu začal u ústeckého krajského soudu dnes, v pondělí 25. března. Rodák z Mostu se měl loni 25. srpna pokusit zavraždit v přízemí paneláku v Litvínově svého staršího bratra, který bydlel ve stejném domě.

V Ústí soudí muže z Litvínova | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Podle obžaloby k incidentu došlo osudného dne v podvečer a muž útočil v lehké opilosti. Vybavil se k tomu zavíracím nožem s délkou ostří kolem 8 centimetrů. Na bratra venku zavolal při návratu z večerky, aby šel dolů. Bratr skutečně přišel, v tušení boje po předchozích neshodách se vybavil obuškem. Obžalovaný ho začal bodat jako zběsilý do hlavy, do zad a na jiná místa. A i přesto, že se bratr snažil bránit kopanci a ranami obušku, utržil celkem 9 ran. Ty si vyžádaly sešití a dlahy. Léčba nepřesahovala 6 týdnů, muž bezprostředně nebyl ohrožen na zdraví a dnes je pravděpodobně bez následků. Ale při tak rozsáhlém útoku hrozila i nutnost operace. „Jen dílem náhody nedošlo k vážnější poruše zdraví a ohrožení na životě,“ upozornila státní zástupkyně Barbora Jorová.

Muž vinu odmítá s odkazem na dlouhodobé spory s bratrem. „Chtěl jsem se s ním jen poprat za naschvály, které mi dělal,“ řekl a upřesnil, že mu bratr měl jít po jejich dohodě ručit na získání živnostenského listu, ale přes opakované sliby to neudělal. Členy senátu se dnes Radek B. snažil přesvědčit, že útočil ve stavu nepříčetnosti. „Že jsem si koupil ten nůž ten den, byla blbá náhoda, měl jsem ho jen do práce na svačinu. Kdybych to chtěl udělat, mohl jsem si vzít nůž z domova,“ dodal muž s tím, že o tom, co se vlastně seběhlo, se dozvěděl až později, a činu lituje. Podle výpovědi obžalovaného byly mezi bratry dlouhodobé spory, poškozený mu prý sám vyhrožoval zabitím a už dříve mezi nimi nebo zprostředkovaně přes kamaráda došlo i k fyzickým konfliktům.

Bratra si v telefonu uložil jako „zku…syna“

Radek B. se prý v posledních týdnech před incidentem o život svůj i své rodiny bál natolik, že se chtěl přestěhovat a bydlel po hotelích, aby se mu vyhnul. „Chyběl nám jeden den do odstěhování. Snažil jsem se z toho baráku vyklouznout. Ten den byl perfektní, byli jsme se s přítelkyní podívat na nový byt, nevím, co to do mě vjelo,“ řekl muž. Bratr, kterého měl Radek B. v telefonu uloženého jako „zku…syn“, se líčení neúčastnil. Soudkyně Vladimíra Kodatová četla jeho výpověď v přípravném líčení, kde popsal, že mu nechtěl ručit za živnost, protože by pak nad ním musel držet dozor. A to nechtěl možná i proto, že popsal i to, jak měl bratr dříve problémy s drogami. Poškozený dodal, že mu před incidentem bratr zalepoval zámek, podpálil dveře a kálel mu i na chodbě.

Zločin ve stádiu pokusu je kvalifikován jako vražda s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, a muž je tak v trestní sazbě 12-20 let. Státní zástupkyně mu navrhuje trest u spodní hranice sazby možná i kvůli tomu, jak útok nakonec dopadl. „K průniku ran do tělních dutin nedošlo,“ uvedli znalci v lékařské zprávě s tím, že pachatel prováděl nožem výpady se střední až velkou intenzitou. Soud si dnes ještě přehrával několik kamerových záznamů, které událost zachytily, a prováděl další dokazování. Jak novinářům řekla předsedkyně senátu, líčení dnes bude odročeno na úterý 26. března, kdy není vyloučen rozsudek.