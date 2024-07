Chomutovští kriminalisté měli několik měsíců podezření na osoby, které vyráběly a distribuovaly drogy. Po tom, co shromáždili potřebné důkazy, mohli zahájit akci k jejich zadržení. Cílem bylo co nejrychleji podezřelé osoby zadržet, provést prohlídky několika objektů a získat důkazy o páchání trestné činnosti. Díky spolupráci různých policejních složek, včetně toxikologických týmů z Chomutova a Mostu, krajské zásahové jednotky, speciální pořádkové jednotky a psovodů, byla akce úspěšná.

Během půl hodiny policisté na Chomutovsku a Mostecku zadrželi několik osob, provedli potřebné prohlídky, zajistili důkazy a vyslechli svědky. Vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání čtyř obviněných ve věku 45, 45, 43 a 40 let.

„Nejzávažnějšího jednání se dopustil 45letý muž z Mostecka, který je obviněn ze závažného zločinu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a z nedovoleného ozbrojování. Tento muž měl více než rok prodávat pervitin na Mostecku a Chomutovsku. Při domovní prohlídce u něj policisté našli více než 100 gramů pervitinu, 750 tisíc korun v hotovosti, střelnou zbraň a dvě desítky nábojů. Obviněný byl již v minulosti trestán za drogové delikty a nedávno byl propuštěn po čtyřletém trestu odnětí svobody," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Další z obviněných, 43letý muž z Chomutovska, se měl od ledna tohoto roku věnovat prodeji pervitinu různým osobám. Oba obviněný jsou nyní ve vazbě.

„Dalším trestně stíhaným je 45letý muž z Chomutova, který je obviněn z trestného činu nedovoleného ozbrojování. I on neoprávněně přechovával několik střelných zbraní a více než dvě stovky nábojů. Tyto předměty byly nalezeny během domovních prohlídek," upřesnila Glogovská.

Muž se spolu se čtvrtým kumpánem, kterým je 40letým muž z Chomutovska, podílel také na spáchání trestného činu vydírání. Navíc byl 40letý muž obviněn z podvodu.

Pokud soud prokáže všem obviněným jejich vinu, hrozí prvnímu z nich až deset let odnětí svobody. Ostatním mužům by soud mohl uložit tresty čtyři až pět let.

