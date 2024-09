Neznámý muž nejprve přišel k autobusu a začal mávat. Řidič se tedy domníval, že muž potřebuje pomoc nebo radu, a tak otevřel dveře autobusu.

„V prostoru předních dveří se postavil muž, který měl s nožem v ruce tvrdit, že to je jeho území a jde všechny pozabíjet," uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Řidič okamžitě uzavřel autobus. To muže naštvalo a začal do autobusu mlátit pěstmi.

Řidič autobusu odjel a na nedalekém kruhovém objezdu se otočil a stejnou cestou se vracel k první nástupní zastávce. „Mostečan ve věku 27 let se nechtěl asi tak lehce vzdát a chtěl „dobít své území.“ Na jedoucí autobus bez cestujících začal házet kamení," dodal Krieger.

Řidič následně kontaktoval policisty na tísňové lince a popsal celou situaci i s popisem muže. Hlídka muže vypátrala a zadržela.

Muž měl pozitivní test na drogy, což odpovídalo jeho chování. Ani autobus nebyl nijak poškozen, protože se muž ani jednou kamenem netrefil.

Policisté muže převezli do cely a následující den ráno si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. V případě uznání viny muži hrozí až tři roky odnětí svobody.

