Vyrovnávací branku, která poslala duel do prodloužení obstaral agilní polský útočník Vervy Pawel Zygmunt.

„Už jsme to potřebovali uhrát. Myslím, že jsme to dneska měli rozehrané i na tři body, ale hlavní je výhra i když za dva body. Zápasy nehrajeme špatně, ale máme tam třeba pětiminutové výpadky, kdy začneme hrát tužku,“ barvitě popsal Zygmunt po střetnutí.

„Můj vyrovnávací gól? Dostal jsem dobrou nahrávku od Geryho (Gerháta) a viděl jsem, že bek už byl dlouho na ledě a zkusil jsem to dát z první na víko. Nekoukali jsme na to, že s Vary je to derby, hlavně jsme chtěli už konečně vyhrát. Trápili jsme se, měli jsme pět porážek v řadě a bylo jedno, kdo proti nám stojí,“ uvědomoval si litvínovský forvard.

Na odpočinek ale není moc času. Verva je v tabulce třináctá s 55 body a dnes (18.00) bude hrát na ledě jedenácté Olomouce, která má v tabulce jen o bod více.

