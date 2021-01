Lepší výkonnost hodlají potvrdit už v nadcházející konfrontaci s východočeskými soky – v pátek hrají v Hradci Králové, v neděli přivítají Pardubice.

„Liga je vyrovnaná, teď nás čeká nabitý program a každý zápas bude důležitý,“ řekl slovenský kouč v litvínovských službách Vladimír Országh, jehož svěřence čeká do konce měsíce, tedy za 25 dní, celkem jedenáct utkání.

Ta poslední tři zmiňovaná partě ze severu vyšla. „Jdeme zápas od zápasu, krok za krokem. Pracujeme na přesilovkách, na střílení gólů. Zvedáme se sice pomalu, ale jistě. Pořád myslíme na desítku a tři body nám do tabulky pomohou. Psychicky nás mohla zvednout i ta poslední nedělní výhra v prodloužení s Olomoucí,“ uvedl zkušený 31letý litvínovský zadák David Štich.

„Chceme v lepších výkonech pokračovat a navázat na výhru tady ve Varech, proti kterým se nehraje nikdy dobře, dokáží trestat z brejků,“ uvedl Országh.

Optimismus do žil nalévá právě úterní výhra na karlovarském ledě. „Hráli jsme dobře jako tým a dokázali jsme dát góly. Napadalo nám to tam a to nám dodalo sebevědomí. Konečně jsme vyhráli za tři body. Snad se teď tým zvedne,“ zopakoval spokojený litvínovský trenér.

„Proti Varům jsme hráli dvakrát v rychlém sledu, věděli jsme co nás čeká a dokázali jsme se na to také připravit. Ostatně podobně na tom byl i soupeř. I když se nám nepovedl začátek a z prvního střídání jsme inkasovali, tak nás to nepoložilo. Snažili jsme se hrát ze zezadu a tlačit se a cpát všechno před bránu. Šest gólů tam spadlo a na ně se hraje líp než na dva,“ zdůraznil Štich.

Právě on má na úspěchu lví podíl, sám dvě trefy obstaral. „Je jasné, že mě dva góly potěšily, ale na statistiky nemyslím. Stejně jako jsem neměl v hlavě hattrick, za kterých bych musel platit. To se mi nechtělo,“ uvedl bek s úsměvem a dodal: „ Vím, že jsem na ledě od něčeho jiného. Důležité jsou výsledky.“