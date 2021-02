Litvínov celý únor naplno nebodoval, v postupové dvanáctce se však drží s komfortním patnáctibodovým náskokem. Do konce základní části zbývá posledních osm kol.

Zápas v Olomouci ztratil v úvodu, kdy inkasoval tři góly během devíti minut. „Zápas jsme si prohráli v první třetině, kde jsme byli málo důrazní, pak už jsme soupeře jen naháněli. Všechny inkasované góly vyplývaly z malého důrazu,“ litoval Országh. „Od poloviny zápasu jsme se zvedli, více jsme se tlačili do branky, byli jsme nebezpečnější a měli jsme i nějaké šance na vyrovnání. Ve třetí třetině už jich tolik nebylo. Měli jsme možná optickou převahu, ale do vyložených šancí jsme se nedostávali a vyrovnat se nám nakonec nepodařilo,“ hodnotil slovenský kouč.

Naopak olomoucký kouč Jan Tomajko byl spokojený. Jeho tým se dotáhl na jedenáctý Litvínov na rozdíl pěti bodů. „Díky Konrádovi jsme uhájili tři body. Každý bod se počítá, navíc jsme teď za tři body dlouho nevyhráli,“ oddechl si Tomajko.

„Chtěli jsme na Litvínov vletět, což se nám povedlo. Na obou stranách bylo dost nepřesností, na koukání to podle mě moc nebylo. Byl to bojovný zápas, ani jednomu týmu to moc nešlo. My jsme ale získali tři body, tak jsme šťastnější,“ řekl útočník domácích Lukáš Klimek, jenž byl až do ledna na marodce a proti Vervě si připsal první gól v sezoně. „ Z mé strany je to zatím takové trápení, čekal jsem, že to bude jednodušší a budu hrát lépe. Snažím se ale myslet pozitivně a doufám, že svoje výkony ještě zvednu, i když už do konce moc zápasů nezbývá.“

Litvínov se pokusí přerušit sérii tří porážek v pátek doma proti pátému Hradci Králové, který usiluje o přímý postup do čtvrtfinále play-off. Zápas začne v 17.30.

Verva uplatnila další opci. Pojistila si obránce Patrika Demela

Litvínov uplatnil opci na obránce Patrika Demela. Vedení klubu si tak po podpisech brankáře Denise Godly s útočníkem Patrikem Zdráhalem pojistilo dalšího hráče střední generace do nové sezóny Tipsport extraligy.

Pětadvacetiletý zadák posílil Vervu v závěru září. Za Litvínov stihl odehrát 41 zápasů, ve kterých si připsal osm asistencí. Fanoušky zaujal především svou poctivou hrou. Svými výkony se probojoval do přesilovkových formací a vysloužil si angažmá i pro následující sezónu. „Jsem rád, že můžu pokračovat v Litvínově. Angažmá na další sezónu mě zase může posunout dále. Všechny zápasy, které jsem v litvínovském dresu odehrál, mi daly cenné zkušenosti. Je toho ještě hodně přede mnou, ale chci se jako hráč nadále zlepšovat a pomáhat tak našemu týmu,“ říká obránce Patrik Demel.

Zkušenosti před litvínovským angažmá nasbíral především v zámořské univerzitní NCAA, která každý rok produkuje řadu hráčů do slavné NHL. „Patrika jsme brali z Vítkovic, kde byl na zkoušce. Předtím působil několik let v Americe. Měli jsme na něj reference ze zámoří, že je to hráč, který by měl pasovat do našeho systému. Má dobrý pohyb a dobré čtení hry. Je pracovitý a myslím si, že velmi dobře zapadl do našeho mužstva,“ říká hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.