Vedení litvínovského hokejového klubu se dohodlo se slovenským reprezentačním brankářem Denisem Godlou. Pětadvacetiletý nadějný brankář se po sezóně na Kladně přesouvá na sever Čech, kde podepsal roční smlouvu s roční opcí.

Brankář Denis Godla. | Foto: HC Verva Litvínov

Slovenský brankář odstartoval svou kariéru na Slovensku. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a zachytal si i na MS do osmnácti a dvaceti let. Právě mistrovství světa do dvaceti let v roce 2015 bylo odrazovým můstkem k jeho posunu v kariéře. S podceňovaným týmem Slovenska dokráčel v Kanadě až pro bronzovou medaili. Na tomto malém zázraku měl lví podíl právě Godla, který svými skvělými výkony držel svůj tým nad vodou.