Velký fanda hokejového Litvínova a rocker Josef Šutara se svým hudebním uskupením NAZsong – Tribute To Nazareth pokřtil v pátek večer na diskotéce v Novém Obzoru v Mostě novou desku s názvem 13 a DVD Dream on, kterými Šutarova skupina vzdává hold skotské rockové legendě Nazarethu a jejímu dvornímu zpěvákovi a zakladateli Danu McCaffertymu.

Josef Šutara a hudební večer v Novém Obzoru s jeho kapelou NAZsong Tribute To Nazareth. | Video: Deník/Václav Veverka

Josef Šutara, pohodový chlapík s parádním hlasem, už bude navždycky spojený s hokejovou Vervou, protože právě on před osmi lety při historické titulové sezoně zpíval českou hymnu na litvínovském zimáku při vypjatých bitvách s Třincem. I při pátečním koncertu nezapomněl na oblíbený klub a notoricky známé pecky jako Dream on nebo Love hurts odzpíval se žlutočernou šálou kolem krku. Navždy spojený s litvínovskými barvami je i bývalý útočník Jakub Petružálek, mistr extraligy právě s Vervou, kterého si Šutara ke křtu do tanečního klubu pozval. Stejně tak litvínovské fanoušky, kteří v dobré náladě na koncert přijeli po vítězném zápase se Spartou.

Rok 2015 a rocker Josef Šutara zpívá českou hymnu ve finále play off mezi Litvínovem a Třincem. Verva ten rok získala svůj historicky první extraligový titul.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

„Koncertujeme čtyři roky, stala se jedna taková věc, které postihla všechny kapely, ale nás začínající nejvíc. První dva roky byl covid, takže jsme to rozjížděli trošku opožděně, ale teď je ta správná chvíle, abychom pokřtili cédéčko s názvem 13. V tom není žádná mystika, ale je tam prostě třináct skladeb,“ usmíval se na koncertě Šutara a bavící se a tancující publikum mu hned odpovědělo: „Dnes je pátek 13.“ Inu, lepší datum si „čeští Nazareti“ nemohli vybrat.

Zdroj: Youtube