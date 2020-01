Krušnohorci ztratili zápas ve druhé periodě, kterou prohráli 0:4, když dvakrát inkasovali v oslabení. Góly Jarůška s Mahbodem už jen mírnili nepříjemný debakl. Přitom první třetině měli domácí drtivou převahu střel (12:3), ale bez efektu.

„Druhá třetina rozhodla, dostali jsme čtyři góly, které padly po hrubých chybách. S tímhle se pak už těžko něco dělá. Je to obrovská škoda,“ litoval litvínovský asistent Jindřich Kotrla.

Zatímco Litvínov ze sestupových trablů nevybředl, Zlín díky sedmé výhře z posledních devíti kol a posunu do osmičky už má zřejmě po starostech. „Pro nás velmi úspěšné utkání. V první třetině jsme ubránili oslabení a přibrzdili domácí v jejich nástupu. Pak jsme byli úspěšní v přesilovkách. Tušili jsme, že by se mohl Litvínov dostat zpátky do hry, ale nakonec se mu to nepovedlo,“ oddechl si kouč Beranů Robert Svoboda.