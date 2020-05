Vedení hokejového klubu HC Verva Litvínov se dohodlo na nové roční smlouvě s dlouholetým útočníkem Františkem Lukešem. Sedmatřicetiletý forvard tak v Litvínově nastoupí už do své patnácté sezóny v černožlutých barvách.

František Lukeš podepisuje novou smlouvu. | Foto: HC Verva Litvínov

František Lukeš působí v Litvínově od mládežnických let, kdy patřil k lídrům týmu. Pravidelně nastupoval za reprezentační výběry a zahrál si i na mistrovství světa do osmnácti a dvaceti let. Z litvínovské juniorky se vydal na zkušenou do zámoří, kde si zahrál v kanadské OHL. V Kanadě bodově zářil a na draftu NHL v roce 2001 si ho v osmém kole vyhlídli skauti z Phoenixu Coyotes.