Byly to nervy, rozhodoval poslední duel základní části, po kterém spadlo o patro níž Kladno Jaromíra Jágra. „Chci poděkovat divákům za to, jakou atmosféru tady udělali. Bylo vidět, že diváci o hokej v Litvínově stojí a byla by škoda a špatné, kdyby Litvínov spadl z extraligy,“ vyjádřil se Vladimír Kýhos.

Pro vás asi obrovská úleva, že jste tým zachránili v extralize, že?

Samozřejmě, že je to úleva. Nebudu zastírat, jsem šťastný.

Přišel jste s úkolem zachránit Litvínov. Jak to byla celkově těžká mise?

Mužstvo bylo nějaký způsobem složené a my postupně získávali nové hráče. Myslím si, že jsme výkony i ustálili a začali hrát dobře. Bohužel nás postihla zranění víceméně všech hráčů, kteří přišli. Najednou nám nehrál ani jeden a to si myslím, že se také podepsalo na některých výsledcích. Já osobně byl se hrou, kterou jsme produkovali, spokojený. I když bylo pár zápasů, které jsme prohráli zbytečně, to myslím případy, kdy jsme vedli 3:0 nebo 2:0. To byl náš kámen úrazu, že jsme takové zápasy nedokázali dotáhnout do konce. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se museli zachraňovat v posledním zápase, to se bohužel nedá nic dělat.

Říkal jste si, že tohle není tým, který by měl spadnout z extraligy? Co se týká kvality?

Myslím si, že právě ne. V zápase s Kladnem se to ostatně i ukázalo, že jsme měli kvalitnější tým než soupeř.

Hodně vás zvedl obránce Moravčík, který přišel a Litvínov začal sbírat body.

Klíčový kluk do defenzivy. My můžeme poděkovat Plzni, že se rozhodla udělat tuto výměnu. Já si myslím, že Michal Moravčík neskutečně vyrostl. Až tady ukázal, když dostal svou roli, jaký je hráč. V Plzni to podle mě nebylo až tak markantní. Tam takovou úlohu až asi neměl. Tady si zahrál hodně minut a předvedl se, protože je to skvělý obránce. Myslím, že bude jedním z nejlepších obránců v republice.

Vypadal jste v závěru sezony nad věcí. Dříve jste to více prožíval, že?

Já po všech těch eskapádách, které jsem zažil všude možně, jsem si řekl, že už ne. Že si nebudu porážku nikdy pouštět do hlavy. Tak to taky bylo, spal jsem klidně, byl v klidu, protože to neovlivním. Otočil jsem vždy stránku a čekal na další zápas. Čím to, že jsem dokázal zklidnit myšlení? To nedokážu říct, prostě se mi to povedlo. Žádná meditace v tom ale nebyla. Možná panákem slivovice (smích). Tam se medituje, když si člověk vzpomene, co to stojí práce (smích).

Složil jste útok Lukeš Hübl Pospíšil a to se ukázalo jako vynikající tah. Byli u všech rozhodujících gólů. Tomáš Pospíšil se opět ukázal jako další skvělá posila.

Toto spojení jsme našli a Tomáš se ukázal jako výborný hráč. On byl vždycky talent, akorát to neměl v hlavě srovnané. Dneska už je jiný, ví, že dříve lítal hlavou v oblacích a ono to tak není. Zbytečně si uškodil, také trošku promarnil talent, ale my můžeme být rádi, že jsme takového hráče našli. Hodně nám pomohl.