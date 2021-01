Zahrál jste si první extraligový zápas za Litvínov, vyválčili jste dva body. Jaké to bylo střetnutí?

Nebudeme si nic nalhávat, nic hezkého to nebylo. Asi bych si na takový zápas vstupenku nekoupil, ale bereme dva body a musíme makat dál. Budou to maličkosti, teď jde hodně zápasů za sebou. Takové body se budou počítat na konci, takže si myslím, že dva body dobré.

Jak bylo složité pro vás naskočit do zápasu, když jste snad osm měsíců nehrál?

Musím říct, že jsem to čekal horší. Ale ve třetí třetině jsem cítil a už to bylo na mě i znát, že mi nohy nejely už tolik. Opravdu jsem osm možná devět měsíců nehrál.

V čem jste sám sebe nejvíce překvapil po takové době?

Myslel jsem si, že to bude horší s bruslením, ale v první třetině jsem se do toho dostal díky oslabením, že mě tam pan trenér dával a tím jsem se dostal docela do zápasu. Měli jsme vlastně šest minut v oslabení a to hráče trošku nabudí. Byl jsem v tempu a to mi hodně pomohlo.

Trenér vás v průběhu zápasu posunul až do první formace, takže i to asi přispělo k rozehranosti, že?

Je to fajn, ale na tohle já nehraju. Já přišel a musím respektovat kam mě trenér dá. Je to jen jeho rozhodnutí. Museli jsme se zápasem něco udělat, vytvářeli jsme si i dobrý tlak, když jsem se přesunul, ale jak říkám, to je na rozhodnutí trenéra.

Jak pro vás bylo těžké se těch devět měsíců udržovat v kondici?

Já trénoval dost, protože se staly v Hradci nějaké věci, měl jsem něco nařízeného a tréninků jsem měl opravdu dost. Ze začátku to bylo dost náročné. Chodil jsem často na led a měl jsem do toho i posilovnu. To chci Hradci poděkovat, že jsem měl možnost využívat posilovnu s panem Tvrdíkem, který mě výborně připravil, dával si záležet a myslím, že to ještě zúročím.

Jak to nakonec v Hradci dopadlo z vašeho pohledu? Teď už hrajete za Litvínov.

Nechtěl bych se k tomu vyjadřovat, myslím, že ještě nějaký článek vyjde. Já bych vás odkázal na právníka, nechci to takhle řešit.

Co očekáváte od angažmá v Litvínově, kam jste se vrátil po patnácti letech?

Je to patnáct let. Očekávám, že se zvednu. V minulé sezoně jsem byl dvakrát zraněný. Na mě se to lepí kolikrát a měl jsem vážná zranění a pak jsem se do toho vůbec nemohl dostat po přesunu do Hradce. Měl jsem zranění v dolní části těla. Hodně mě to limitovalo, nebyl jsem absolutně připravený a už jsem to v sezoně nedohnal. Bylo to na mě znát a vím, že jsem neodváděl výkony, které jsem měl odvádět. Teď si myslím, že je jiná situace.

Teď už je zranění dobré a jste tedy stoprocentní?

Ano, už to vyřešené. Bylo to dva a půl měsíce, což je dlouhá doba a na ty nohy to byl poté záhul.

Jaké to je hrát najednou za Litvínov? Vy to tady pamatujete ještě jako hokejový mladík.

Byl jsem v Litvínově od třetí třídy. V deváté třídě pan Růžička mě chtěl do Slavie, protože jsem tam jezdil na jeho různé akademie, takže jsme se domluvili, že tam přejdu do dorostu. Začínal jsem v Mostě a v Litvínov strávil nějaký šest sedm let a pak šel zase pryč. Ještě si vybavuji, jak jsem tady jako malý uklízel led. To bylo fajn a mám tady rodinu. Říkal jsem, že si jednou za Litvínov zahraju, já v to i doufal.

Co na to rodina? Teď bude moci fandit Litvínovu i vám.

Nevím jestli táta byl úplně nadšený, ale nechci aby chodil kanálama, protože tady má spoustu známých (smích). Chci aby byl na mě trošku pyšný, teď mě bude mít více na očích, tak snad ho nezklamu. Táta byl dříve hodně kritický, teď už vůbec, dá se říct, že mi do toho už nekecá (úsměv).