Hokejový Litvínov vyztužuje obranné řady. Do města pod Krušnými horami zamířil dvaatřicetiletý kanadský bek Kevin Czuczman, podepsal tady roční smlouvu. 191 centrimetrů vysoký zadák má na kontě 450 startů v zámořské AHL, nakoukl i do nejprestižnější ligy světa NHL.

Kanadský obránce Kevin Czuczman | Foto: Foto: triblive.com

„Jsme velmi rádi, že se nám Kevina podařilo přivést do klubu. Mapovali jsme ho již před minulou sezónou. Jsme přesvědčeni, že týmu přinese nejen obrovskou zkušenost, ale především velkou důslednost a poctivost,“ řekl na klubovém webu k nové posile hlavní trenér chemiků Karel Mlejnek.

Czucman si ve své kariéře střihl i patnáct zápasů v NHL, třináct jich stihl za New York Islanders, dva pak za tučňáky z Pittsburghu.

Poprvé v kariéře okusil evropské angažmá v loňské sezóně, když si ho vyhlédlo finské Ilves Tampere. V jeho dresu odehrál v rámci finské ligy a Ligy mistrů 37 utkání, ve kterých si připsal šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. „Je to důležitý podpis a poslední článek pro naši obranu. Jednání stála nějakou dobu na mrtvém bodě, ale nastal zlom, Kevin podepsal smlouvu velice rychle a měl velikou chuť do Litvínova jít. To je velmi důležitý signál,“ doplňuje sportovní manažer Vervy Tomáš Vrábel.

„Kevin je velice zkušený defenzivní obránce, který by nám měl přinést více klidu a důrazu do obranných řad. Jsme velice rádi, že se nám po dlouhém jednání povedlo přesun dokončit. Obrana je tímto hotová, ale chceme ještě posílit útok,“ doplnil generální ředitel Pavel Hynek.

