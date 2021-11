V neděli Lovosice prohrály 1:15 v Děčíně, ani vysoká prohra je ale nesrazila. „Každá porážka nás žene k našemu cíli. Kdyby cesta byla lehká, vyhrává každý,” usmívá se sympatická hokejistka. V tomto ročníku 2. ligy „lvice” zatím prohrály všech pět duelů. Poslední nezdar patří do kategorie očekávaných, Děčín byl vysoký favorit, už v Lovosicích vyhrál první vzájemný zápas 12:0.

„Věděly jsme dopředu, že dostaneme hodně gólů. Ale vždy chceme zkusit vyhrát, i když jsme outsider. Když prohrajeme, tak nás to nás žene k tomu, že na sobě více pracujeme. Před takovými zápasy se snažíme hlavně nové hráčky rozptýlit, aby se nebály hrát. Podařilo se nám dát gól, měly jsme z něj velkou radost. Dala ho kapitánka Vozárová, nahrávala jí Juříčková, náš nejnovější přírůstek,” těší Fryčovou, která do Lovosic dorazila také před sezonou.

Protipól novickám tvoří zkušené Božena Vozárová, Alena Kančiová nebo Venuše Zalabáková. „Snažím se na ledě hrát jako jeden tým, dávat do toho srdíčko, vydat ze sebe co nejvíc. Ale je jasné, že my, které jsme začínaly s hokejem v pozdějším věku, to máme těžké. Když pak nastoupíme třeba proti Děčínu, který má skvělou Dominiku Forejtovou, tak je to znát. Teď nám dala pět gólů.”

Fryčová začínala s hokejem před šesti lety. „Hrála jsme zhruba rok, po přestěhování do Prahy jsem s hokejem skončila. Občas jsem si šla zahrát, ale jen sporadicky. Loni jsem zkusila americký fotbal, ale to není sport pro mě. Chyběl mi pohyb, hokej. Tak jsem se od jara začala pomalu vracet. Fakt to máme těžké. Když začneme, tak hned chceme vše umět, ale člověk se k tomu může dostat jen tvrdou dřinou, dlouho ta cesta trvá.”

Podle lovosické Barbory Fryčové je hlavně důležitá parta, která začínajícím hráčkám pomůže. „Těm, které k nám přicházejí a hokej se teprve učí, se snažíme vytvářet co nejlepší prostředí, pomáhat jim. Ale chceme mít celkově dobré klima v kabině, to je základ. Aby měla každá z nás z hokeje radost, bavil ji, těšila se na tréninky. Pro mnoho z nás je tým druhou rodinou.”

Z hlediště diváci během utkání žen postřehnou hlavně rozdíly v bruslení. Fryčová souhlasí. „To je základ všeho. Jakmile se špatně bruslí, tak se hraje špatně s hokejkou, špatně se střílí. A patří k tomu i fyzická příprava. Tyhle dva aspekty určují rozdíl mezi týmy.”

Lovosické „lvice” mají parádní podporu v klubu, na ženském družstvu nešetří. Nadšené hokejistky mají svou vlastní kabinu, na led se dostanou až třikrát v týdnu. „Myslím, že takové zázemí jen tak nějaký tým nemá. Neskutečně si toho vážíme. Našim hlavním trenérem je Jiří Volf, který zároveň trénuje v Ústí, pomáhají mu asistenti. Máme trenéry i na suchou přípravu, zajišťuje nám ji TJ Sokol Terezín, se kterým spolupracujeme.”

Zajímavostí ženského oddílu HC Lovosice je to, že většina hráček dojíždí z širokého okolí. „Nechci lhát, ale mám takové tušení, že přímo z Lovosic není ani jedna holka. Některé dojíždí z Ústí nad Labem, jiné z Mostu, Prahy, Teplic. Trénink od tréninku a zápas od zápasu se zlepšujeme. Věřím, že se brzy dočkáme více branek a také výhry,” je Fryčová optimistkou.