Bitva o extraligu s Kladnem a myšlenka, že pod Krušnými horami už nebude elitní soutěž, nutí fanoušky sahat hluboko do kapes.

„Napadlo mě, že jsem možná naposledy na extraligovém zápase, ale takhle vážně uvažovat nechci. Chodím pravidelně, věřím, že se udržíme,“ vyprávěl před zápasem na ochozu stadionu osmadvacetiletý Jan Krejčí, pravidelný návštěvník stadionu Ivana Hlinky. Lístek koupil z druhé ruky. Dal za něj šest stovek. Desítky kladenských fanoušků, kteří dorazili do Litvínova fandit, už neměli šanci se na napěchovaný zimák dostat. Hlasatel křičel do mikrofonu: Je vyprodáno. Řvouny v dresech s rytířem na prsou to nezastavilo, fandili před zimním stadionem.

„Přece nepojedeme zpátky domů. Klobásy máme hned pod nosem a pivo taky. Hokej sledujeme na mobilech,“ smáli se Kladeňáci pár metrů od sochy Ivana Hlinky.

Někteří fanoušci takové štěstí dostat se na stadion neměli. "Chodíme do Litvínova na hokej, ale ne pravidelně kvůli práci. Na Kladno jsme zajít s manželem chtěli, ale když jsme viděli na internetu ty fronty na vstupenky, tak jsme to vzdali. Půjdeme do restaurace, kde se bude hokej vysílat a držet pěsti, abysme zase mohli chodit na extraligu,“ řekla Deníku Mostečanka Kristýna Lošáková.