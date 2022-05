„Jsme rádi, že se nám povedlo Radima získat do našeho mužstva. Je to mladý a perspektivní obránce, který si prošel mládežnickými reprezentacemi a v posledních třech letech posbíral zkušenosti i v seniorském hokeji. Věříme, že naplní naše očekávání a přinese větší důraz do našich obranných řad,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Šalda prošel v mládeži výběry Hronova, později se přesunul do nedalekého Hradce Králové. Od dorosteneckých let patřil do mládežnických reprezentačních týmů. Zahrál si na mistrovství světa do osmnácti let a dvakrát reprezentoval Česko na MS do dvaceti let. V sezóně 2017/2018 odešel do zámoří do kanadské QMJHL. Po dvou sezónách v Kanadě se vrátil zpátky do Hradce.

V extralize nastoupil v hradeckém dresu do 124 zápasů, ve kterých vstřelil sedm gólů a přidal třináct asistencí. Ke třiceti zápasům nastoupil i v druhé nejvyšší soutěži v dresu Litoměřic a Kolína, kde nasbíral jedenáct bodů (3+8). V nové sezóně se poprvé představí v litvínovském dresu. „Radim je talentovaný hráč a pracovitý kluk. Je hodně důrazný a dobře bruslí, umí i dobře podpořit útok. Je to komplexní hokejista, se kterým chceme pracovat. Překvapilo mě, že v Hradci nedostával moc prostoru, protože sezónu před tím byl v širším výběru národního týmu. Myslím si, že je to velice nadějný obránce,“ říká na závěr hlavní trenér Litvínova Vladimír Růžička.

Vedení klubu se dohodlo na nové smlouvě s útočníkem Jiřím Fronkem. Rodák z Loun si po loňské sezóně vybojoval na severu Čech nový roční kontrakt s roční opcí. „Jirku jsme měli možnost vidět v našem dresu poslední dvě sezóny. Zejména letos naplňoval očekávání, která jsme na něj měli. Podával slušné výkony, díky kterým si u nás vybojoval další angažmá,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Osmadvacetiletý útočník se v Litvínově poprvé objevil již v sezóně 2020/2021, kdy přišel Vervě vypomoci z jihlavské Dukly. Po osmi zápasech, ve kterých vstřelil tři branky se vrátil zpět do Jihlavy. V uplynulé sezóně nastoupil v Dukle do 29 duelů, ve kterých zaznamenal 23 bodů (11+12).

Jeho výkonů si všimli v Litvínově a vytáhli si ho po roce zpět do extraligy. Šikovný forvard za Vervu odehrál 20 utkání, ve kterých vstřelil tři góly a k nim přidal čtyři asistence. V novém extraligovém ročníku tak opět bude oblékat černožlutý dres. „Svou roli v týmu tu potvrzoval. Viděl jsem ho už v Jihlavě, líbil se nám, a tak jsme si ho vytáhli do Litvínova. Má určitou perspektivu se dále zlepšovat. Je šikovný a umí hrát dobře s pukem, takže jsme se rozhodli ho podepsat i na další sezónu,“ říká hlavní trenér chemiků Vladimír Růžička.