Vzpoura outsidera: Mostečtí Lvi složili Piráty na jejich ledě a odmítli konec

Ještě není hotovo! Mostečtí hokejisté odmítli balit na dovolenou a v semifinále play off s Chomutovem snížili stav série na 1:2. Podařilo se jim to na ledě Pirátů, kteří už plánovali, jak sérii ovládnou před svými fanoušky. Ne, tak snadné to nebylo… Mostečtí Lvi vyhráli 5:4.

Most odmítl konec a porazil Piráty na jejich ledě 5:4. | Foto: Tomáš Urban