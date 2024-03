Vzpomínáte? Semifinále Litvínov - Brno před devíti lety bavilo i napínalo nervy

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po devíti letech si to v extraligovém play off mezi sebou rozdají Litvínov a Brno. Na rozdíl od série z roku 2015 nepůjde o postup do finále, ale „jen" do semifinále. Tehdy se radovali „chemici", kteří Kometu zdolali 4:1 na zápasy. A nakonec slavili svůj první a zatím poslední mistrovský titul. Pojďte na památnou sérii zavzpomínat díky fotografiím, které v Deníku nebyly ještě nikdy publikovány.

