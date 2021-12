„Rozhodly asi všechny hokejové momenty, protože takhle hokej hrát nemůžeme. Je to katastrofální, hanba, co předvádíme v posledních zápasech. Nehrajeme do obrany, v útoku vystřelíme čtyřicet puků z toho třicet letí do břicha a deset na betony. Nevím, z čeho chceme dát gól. Nedokážeme si vynutit přesilové hry, takže nevím, jak chceme vyhrávat zápasy,“ nebral si servítky muž s maskou.

Litvínov už po první třetině odcházel do šaten za nepříznivého stavu 0:2, v prostřední periodě branka nepadla, v té poslední přidali Východočeši další tři trefy a bylo vymalováno.

„Kdyby Pardubice chtěly, dají nám těch gólů víc. Za stavu 0:2 jsme se dostali trochu do zápasu, ale nic to neznamenalo. Není to náhoda, hrají mnohem lépe než my,“ poukazuje Godla na celek, který v elitní soutěži drží třetí flek a před sezonou zkušeně posílil.

FOTO: Litvínov doma vyfasoval od Pardubic pětigólový výprask

Zato v Litvínově nepřišla výrazná změna ani s výměnou trenéra, kdy Vladimíra Országha vystřídal zkušený jmenovec Růžička. „Nevím, v čem to je. Musíme víc bojovat, víc bruslit. Trenér Růžička zkouší různé varianty, ale zatím všichni spíme. Snažím se každý zápas soustředit na sebe, abych spoluhráčům pomohl. Snažíme se dávat góly v útoku, ale nejde nám to. Musíme to změnit,“ dokresluje slovenský lapač ve službách Krušnohorců.

Čím se nakopnout, aby temná série skončila? „Tabulka je vyrovnaná, my se snažíme být pozitivní a koukat se vpřed. Musíme sérii proher zvrátit nějakou škaredou výhrou,“ myslí si Denis Godla, kterého s týmem ještě do konce roku čeká jeden duel.

Ve čtvrtek se totiž hokejisté Vervy představí v severočeském derby na ledě Liberce (18.00), který nedávno také procházel krizí, ale po šňůře zlepšených výsledků se vyhoupl na osmé místo tabulky a naposledy si doma poradil s posledním družstvem tabulky ze Zlína 4:1.