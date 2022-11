"Z našeho pohledu bylo utkání velmi vyrovnané. Napomohlo nám, že jsme měli poměrně dost přesilových her, ale nepodařilo se nám je využít. V závěru třetí třetiny soupeř potvrdil svoje kvality v útočném pásmu. Jejich velcí silní hráči umí udržet kotouč. Díky vynikajícímu výkonu Denise Godly jsme to ustáli. Věřím, že pro naše mužstvo je fajn, že jsme s vynikajícím soupeřem bodovali," viděl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Na Zimní stadion přicestoval s Třincem trenér Vladimír Országh, který vedl Vervu před Vladimírem Růžičkou. Pro oceláři byl dvoubodový zisk vlastně příjemným exportem do tabulky. "My si nesmírně vážíme dvou bodů z Litvínova, protože potvrdil výbornou formu, kterou má poslední zápasy. Byl to pro nás velmi těžký zápas, dobrý z obou dvou stran, rychlý, na malém hřišti, kde nebyl čas a prostor dá se říct na nic. My jsme trošku vypadli z tempa začátkem druhé třetiny, kdy jsme měli hodně vyloučených. Tam byl Litvínov i díky přesilovkám v tlaku. Dostali jsme jeden gól, několikrát nás podržel brankář Mazanec. Z přesilovky jsme dokázali vyrovnat, měli jsme i několik dobrých šancí na konci třetí třetiny, ale myslím, že remíza byla spravedlivá. Proměnili jsme přesilovku v prodloužení, máme extra bod navíc, kterého si opravdu ceníme," hodnotil trenér ocelářů Országh.

V neděli se litvínovská parta představí na ledě v Mladé Boleslavi (17.10), v úterý čeká na svěřence trenéra Karla Mlejnka domácí mač s Plzní (17.30).

FOTO: Vyrovnaný zápas v Litvínově rozhodl Třinec v prodloužení