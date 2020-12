„Výkony jsou jako na houpačce,“ uvědomuje si kouč Vervy Vladimír Országh.

Jeho tým v úterý podlehl Boleslavi 2:4 a nedokázal tak navázat na výhru na Spartě. „Byl to vyrovnaný zápas. První třetina byla z naší strany slabá a rozhodla o zápase. Náš největší problém je, že nedokážeme zopakovat šedesát minut z předcházejícího zápasu. Čtyřicet minut bylo velmi solidních, ale první dvacetiminutovka rozhodla, že jsme prohráli,“ hodnotil Országh.

Krušnohorci ve druhé periodě sice smazali dvougólovou ztrátu, jenže Mladá Boleslav si 26 sekund před sirénou vzala vedení zpět. Z pozice za levým kruhem pálil David Bernad a trefil tři body. „Pořádná střela to nebyla, bylo to takové nahození. Ale myslím, že to (Godla) neviděl, někdo z našich hráčů tam před ním přejel, on se překlouzal až na druhou stranu a propadlo mu to tam do protipohybu,“ popsal exústecký obránce Bernad klíčovou situaci utkání.

I na druhé straně byl u gólů obránce. Patrik Demel asistoval u obou branek, jenže radost mu kalí porážka. „Těší mě to, že mi tam spadly dvě asistence, ale na Boleslav to bohužel nestačilo. Pro mě je nejdůležitější obraz hry a týmový výkon a bohužel jsme prohráli,“ povzdechl si Demel, který přišel na sever Čech během letošní sezony.