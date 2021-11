V poslední době navíc svěřenci zkušeného trenéra Kýhose dostává jeden debakl za druhým. Na led museli zkušení matadoři Oliverius se Zikou.

Děčínský hokej tak místo mladých nadějí musí táhnout veteráni. Klubové kanadské bodování vede útočník Daniel Volráb (38 let).

„Nefunguje nám týmová hra, hodně hráčů se soustředí na individuální výkon. Pak se nám bortí základní kameny naší hry. Každý si musí uvědomit, že bojuje za Děčín,“ zdůraznil zkušený hokejista, který si připsal i jeden extraligový start za Spartu.

Daniel Volráb, útočník HC Děčín.Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanDane, hodnotit právě rozběhnutý druholigový ročník nebude nic příjemného, viďte?

Máte pravdu. Máme špatný útok, nejhorší v soutěži. Na druhou stranu se trápíme i v obraně. Spolehnout se tak můžeme jedině na Lukáše Lavingera v brance. Díky němu ty porážky nejsou ještě vyšší. Nefunguje nám týmová hra, hodně hráčů se soustředí na individuální výkon. Pak se nám bortí základní kameny naší hry.

Co je tedy potřeba zlepšit do dalších mistrovských zápasů?

Prostě hrát týmově. Na začátku sezony jsme tak hráli. Pan Kýhos nastolil určitou formu hry. Proti Dvoru Králové a Letňanům jsme v prvních zápasech odehráli velmi dobré zápasy. Celý tým hrál zodpovědně, držel za jeden provaz. To byly naše nejlepší výkony v soutěži.

Pak se to ale rapidně zhoršovalo…

Po porážce 1:4 v Letňanech najednou řada hráčů zase začala hrát individuálně. Pokud nezačneme vnímat, že se musíme vrátit k tomu, co jsme hráli v úvodu ročníku, může se naplnit ten nejčernější scénář.

V posledních zápasech to je jeden debakl za druhým. Doma 1:7 s Dvorem Králové, následně 2:6 doma s Letňany. V Jablonci výbuch 3:11 a naposledy doma další darda od Mostu…

Může se vám stát párkrát za sezonu, že se vám zápas nepovede a dostanete naloženo. Pokud se ale takové výsledky opakují, odnáší to hlavně psychika. Tréninky přitom nevypadají špatně. Třeba s Mostem začneme dobře. Zahodíme ale tři velké šance a soupeř defacto z ničeho vede 2:0. Hlavy jdou dolů. Před poslední třetinou jsme si v kabině řekli, že těch 20 minut odehrajeme důstojně. A najednou to šlo, hráli jsme lépe. Všichni si musí uvědomit, že hrají za Děčín a nehrají jenom sami za sebe. Bez toho to prostě nepůjde.

Kvůli špatným výsledkům nazuli brusle dva veteráni – Michal Oliverius a Lukáš Zika. Je na ledě cítit jejich přítomnost?

Hned v prvním zápase se změnila energie v kabině. My, starší hráči, jsme zažili jiné časy. Díky klukům je to daleko více vyhecovanější. Holt chlapi nad 40 let musí jít mladým příkladem.

Je sice hezké, že zkušení matadoři týmu pomáhají. Na druhou stranu je poměrně smutné, že mladí hráči si své šance prostě neváží.

O tomhle bychom mohli mluvit hodně dlouho. Mladí si teď myslí, že všechno přijde samo. Mají v hlavě to, že jsou dobří a že si z nich ostatní sednou na zadek. Měli by zvednout hlavu a podívat se pravdě do očí. Každý si jede svou vlnu. Pro mě je smutné to, že někteří chodí na trénink, aby si udělali čárku. Tím to pro ně končí. Na druhou stranu nám dělají radost děčínští odchovanci. Je to takový záblesk děčínského hokeje. Myslím si, že žádný jiný tým tolik odchovanců v kádru nemá. Snažíme se naše kluky co nejvíce zapojovat. Pár šikovných kluků je i naší juniorce.

Jak celou situaci snáší trenér Kýhos?

Pan Kýhos mě vedl kdysi v Litvínově, za mě je to pan trenér. Když přišel do kabiny, tak nám řekl, že hokej miluje a nemohl sedět doma na zadku. To mluví samo za sebe. Není to ale přece jenom o trenérech. První tři týdny do šlapalo. Kdyby tady všichni chtěli tak, jak chtějí trenéři a vedení, byli bychom všichni za vodou.

Další čtyři zápasy pro vás budou hodně důležité. Dvakrát hrajete s Bílinou, pak máte Hronov a Novou Paku. tady by to chtělo udělat co nejvíce bodů, souhlasíte?

Určitě. Je potřeba nepanikařit. Sezona je ještě hodně dlouhá. Já si pamatuji, jak jsme byli jednou poslední. Tehdy jsme jeli na led třetího Pelhřimova jako outsider. Jenže jsme tam vyhráli a pak jsme nakopli sérii vítězství. Teď máme blok zápasů proti týmům, které jsou v tabulce těsně před námi. Chceme získat co nejvíce bodů.