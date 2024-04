V první dekádě tohoto století by ta zpráva způsobil hotovou senzaci. Vladimír Růžička bude trénovat Most! V současnosti ale vyvolává převážně smích. Internet se baví dalším angažmá kdysi úspěšného trenéra, který dobyl extraligové zlato i titul na mistrovství světa. „V Ústeckém kraji mu zbývají už jen Louny!" bere si například jeden z diskutérů na facebooku na paškál Růžičkovo časté střídání klubů v jeho rodném kraji.

Šedesátiletý trenér kývl na nabídku Mosteckých Lvů, kteří hrají třetí nejvyšší soutěž. Zprávu o jeho novém angažmá přinesla oficiální facebooková stránka klubu, která zároveň uveřejnila fotografii Růžičky a jeho asistenta Jindřicha Kotrly s klubovým vedením v mostecké kabině.

Vladimír Růžička a Jindřich Kotrla v kabině Mosteckých Lvů.Zdroj: se svolením Mostečtí Lvi

Pozorní čtenáři si všimnuli výrazu jednoho z hokejistů, který vsedě vstřebává informaci o novém trenérovi. „Někteří nad té fotce vyloženě jásají radostí," napsal pod příspěvek Vašek Sedma.

V kabině MostuZdroj: internet

Vladimír Růžička v Ústeckém kraji už působil v extraligových týmech Chomutova a Litvínova, trénoval také v Kadani i v Ústí nad Labem. Spojení s Mostem vedlo tvůrce stránky s memy Artmen k vytvoření koláže odkazující na seriál Most!

Stranou nezůstává ani politická kariéra zkušeného trenéra. Růžička totiž v dubnu vstoupil do strany PRO Jindřicha Rajchla, ve které bude kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. Na kandidátce je ale až poslední v osmadvacetičlenném seznamu.

„Rozhodl jsem se kandidovat za stranu PRO do europarlamentu, protože bych chtěl, aby se zlepšily podmínky českých sportovců a národních zájmů. Nejsem žádný řečník, takže děkuji,“ vysoukal ze sebe tehdy na tiskové konferenci.

„Kdo mě bude volit, nehraje?" naťukal na facebook Jan Kalas, čímž se trefoval právě do Růžičkova politického angažmá. „A asistenta mu bude dělat Jindolf Rajchl," přidal další rýpanec Petr Kmoníček.

Aleše Pitína zajímá, jak by Vladimír Růžička zastával svou trenérskou funkci, kdyby byl zvolený do Evropského parlamentu. „A to bude trénovat z Bruselu přes video hovor?" táže se vtipně.

Pocity drtivé většiny diskutérů shrnul Jaroslav Koníček. „V trénování mu ujel nejen vlak, ale rovnou expres".