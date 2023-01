Na ledě se jiskřilo, čtyři a půl tisíce diváků vidělo potyčky, kopance Roberta Kousala do ležícího Šaldy, za které viděl trest pět minut a do konce utkání. Východočeši řežbu ovládli těsně 2:1, stejně jako předchozí duely této sezony, kdy Vervu přemohli dvakrát 1:0.

„Netuším kvůli čemu to je, že utkání s Litvínovem jsou takhle vyrovnaná, ale popravdě jsme to čekali. Tušili jsme, že to bude o jednom nebo o dvou gólech. Dnes to připomínalo zápas play off,“ řekl pardubický obránce Peter Čerešňák, který v zápase připsal jednu trefu.

„Myslím, že jsme dneska měli poměrně dost šancí a těch gólů jsme mohli dát více. Bohužel poslední dobou nám to nelepí. Dneska zase, dáme jeden gól a na to se těžko vyhrává,“ vysvětloval litvínovský forvard Jindřich Abdul, autor jediné domácí branky.

„S takto kvalitním týmem, kterým hosté disponují, si troufám říct, že jsme odehráli kvalitní partii. Neříkám to často, letos ani jednou, ale hráči utkání odpracovali. Někdy to tak prostě je, že je to nakonec bez bodů,“ ohlédl se za střetnutím domácí trenér Karel Mlejnek. Krušnohorci jsou v tabulce na 11. místě se 44 body, stejný počet mají i dvanácté Budějovice a třinácté Karlovy Vary. Poslední Kladno má 41 bodů. Verva tak musí hodně koukat pod sebe.