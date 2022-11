„Je to pro nás obrovská úleva, že jsme získali tři body a že jsme po sedmi porážkách vyhráli. Byl to od nás zodpovědný výkon hned od začátku utkání, kdy jsme Spartu nepustili do vážnějších šancí. Hráli jsme šedesát minut, korunovali to vítězstvím. Nejlepší výkon v sezoně? Myslím, že po těch šedesáti minutách ano. Minulé zápasy jsme hráli třicet čtyřicet minut takový hokej jako jsme dnes hráli minut šedesát,“ říkal po zápase novinářům litvínovský Patrik Zdráhal, autor třetího gólu proti Pražanům.

FOTO: Litvínovu dobře metlo nové koště, Spartě smrděla černá práce. 4:0!

Litvínov hrál poprvé pod novými trenéry už bez odvolaného Vladimíra Růžičky – Karel Mlejnek se z pozice asistenta posunul do role hlavního kouče, k ruce je mu místní ikona Robert Reichel a David Kočí. „Je to podobné, hrajeme trošku jiné napadání, ale jinak je to stejné. Dneska jsme byli hodně zodpovědní a zapracovali jsme na detailech. To nás dovedlo k vítězství,“ poukázal Zdráhal, kterého potěšil také fakt, že tři branky dala Verva v přesilových hrách.

„Pan Reichel nám k tomu něco řekl, nacvičovali jsme si to. Dneska nám to tam napadalo, je hodně důležité v takových zápasech si pomoci přesilovkami,“ dodal litvínovský štírek, který v neděli se svým souborem vyjede v Liberci do severočeského derby s místními Tygry (16.00).