Hokejový Litvínov je po 45 zápasech elitní soutěže na 12. místě tabulky s 52 body. Poslední Kladno na Severočechy ztrácí pět bodů. Jedenáctá Boleslav má čtyřbodový polštář, desáté Brno odskočilo na sedm bodů. Nad Krušnohorci se tak opět houpe Damoklův meč v podobě baráže, body sbírají skromně a do konce základní části chybí sedm mačů. A fanoušci cítí, že sezona bude mít temný háv. „Naprosto tragický odshora dolů. Vemte náhodný kluky z rybníka a zahrajou to líp než tahle antihokejová grupa,“ střílí do týmu jeden z příznivců žlutočerných barev. „Bylo by video z kabiny? Po výhře to tam vypadá fajn, možná by bylo dobrý vědět, jak to tam vypadá po odklouzaných zápasech,“ přidal se další z fans.