Dvěma góly se na tom podílel Michal Gut, který se poprvé prosadil ve 13. minutě a srovnával s Východočechy na 1:1. Přesně v polovině zápasu se pak Gut prosadil podruhé. Chemici pak v poslední periodě zvyšovali do pohodlného náskoku Czuczmanem a Ondřejem Kašem. Hosté v poslední minutě jen kosmeticky upravili z hole Poura.

„Zase jsme se zbytečně dostávali do oslabení. Před zápasem jsme si to říkali, to samé bylo i minulou sezonu. Nevím, proč to děláme, když víme, že mají dobré početní výhody,“ kroutil hlavou hradecký střelec Aleš Jergl, když jeho tým musel devětkrát do oslabení a Verva z toho jednou vytěžila gól. Stejně tak se chemici dokázali prosadit i v početní nevýhodě. Start sezony jim zkrátka sedl.

"Ty první zápasy sezony jsou vždycky takové lítací, všichni se na sezonu těší. Pro nás byla i výhoda domácího prostředí. Jsem rád, že jsme to urvali, nebyl to jednoduchý zápas. Pro naše sebevědomí je to důležité. Musíme se od toho odrazit," řekl dvougóloový Michal Gut.

Litvínovští fandové byli na sezonu nažhavení. V první reklamní přestávce rozbalili v kotli choreo s leteckou pumou a nápisem: Letos to bude bomba. Vtipně tak reagovali na nedávné události, kdy pyrotechnici v areálu litvínovské chemičky likvidovali leteckou pumu z druhé světové války. Bude takhle sezona z pohledu žlutočerných barev opravdu bomba?

HC VERVA LITVÍNOV – MOUNTFIELD HK 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Gut (Polášek), 30. Gut (Sukeľ), 47. Czuczman (Pekař, Zeman), 55. O. Kaše – 10. Jergl (Miškář, Blain), 59. Pour. Rozhodčí: Zeliska, Šindel – Šimánek, Hnát.

Vyloučení: 6:9. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 28:28. Diváci: 4 562.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Zeman, Baránek, McIsaac, Zile, Polášek, Czuczman, Baláž – Sandberg, Sukeľ, Koblasa – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Jurčík. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Mountfield HK: F. Novotný – Blain, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, Pavelka, Mudrák – Jergl, Batna, Perret – Miškář, Tamáši, R. Pavlík – Šťastný, Estephan, Dmowski – Pour, Štohanzl, A. Novotný. Trenéři: T. Martinec, Hamara, Frühauf.