„Je to samozřejmě lepší, když dorazí více fanoušků a ne jen omezený počet. Alespoň nám tolik nenadávali, jako když se nám nedařilo. Není to tolik slyšet. I nás to baví o hodně víc, když je skvělá atmosféra,“ usmíval se po duelu s Hradcem zadák Matěj Stříteský.