Čtyřiadvacetiletý útočník začínal s hokejem v ostravských Vítkovicích. Pochází z hokejové rodiny, jeho starší bratr působí ve Švýcarsku a jeho otec u národního týmu do osmnácti let v roli trenéra. Už v mládeži patřil k velmi talentovaným útočníkům a kanadské body sbíral jak na běžícím pásu. Od šestnácti let byl členem všech reprezentačních výběrů. Zahrál si na mistrovství světa do osmnácti a dvakrát do dvaceti let. V sezóně 2014/2015 se rozhodl odejít do kanadské WHL, kde strávil tři sezóny.