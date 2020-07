Vedení klubu se dohodlo na měsíční zkoušce s polským reprezentantem Alanem Lyszczarczykem. Dvaadvacetiletý útočník bude usilovat o získání místa v litvínovském kádru. K týmu se připojil v pondělí 20. července.

Alan Lyszczarczyk. | Foto: HC Verva Litvínov

Do Litvínova míří další útočník polské národnosti. Po Pawlu Zygmuntovi se na severu Čech objeví i jeho kolega z reprezentace Alan Lyszczarczyk, který se v Litvínově dohodl na měsíčním try-outu. „Alana jsme chtěli vidět. Je to mladý hráč, který měl velmi slušné poslední dvě sezóny, co se týče produktivity. Poslední rok v juniorech i poslední rok v ECHL měl velmi zajímavá čísla. Chceme mu dát šanci, vidět ho i v zápasech a po měsíci se rozhodneme, co bude dál,“ říká hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.