Vedení Litvínova se povedlo získat zajímavou posilu do útočných řad. Na sever Čech míří čtyřiadvacetiletý kanadský útočník Giorgio Estephan. S klubem se dohodl na roční smlouvě s roční opcí.

Giorgio Estephan. | Foto: HC Verva Litvínov

„Jsme rádi, že jsme se Giorgiem dohodli na působení u nás v klubu. Od úterý by se měl zapojit do tréninků s A-týmem. Chtěli bychom ho vidět co nejdříve v zápasech, takže pokud půjde vše dobře, tak by se ve čtvrtek už mohl představit v utkání s Kladnem,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.