Verva získala do nové sezóny sedminásobného účastníka seniorského mistrovství světa Oskarse Cibulskise. Dvaatřicetiletý obránce, který v ruské KHL odehrál přes 300 zápasů, podepsal v Litvínově roční smlouvu s roční opcí.

Oskars Cibulskis. | Foto: HC Verva Litvínov

Litvínov vítá ve svém týmu druhého hráče z Lotyšska. Vervu posílil reprezentační obránce Oskars Cibulskis. Rodák z Rigy začínal s hokejem ve svém rodném městě. Od juniorských let patřil k talentovaným hráčům a pravidelně reprezentoval svou zemi. Je účastníkem dvou mistrovství světa do osmnácti let divize 1 a dvou mistrovství světa do dvaceti let divize 1. Na seniorském mistrovství světa startoval celkem sedmkrát a odehrál 49 utkání. „Je to obránce, který je prověřený extraligou. Věřím, že nám pomůže zlepšit defenzivu. Jeho devízou je, že se nepočítá jako zahraniční hráč, takže nám nezabere místo v limitu,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.