Vedení klubu se povedlo ulovit zajímavou posilu do obranných řad. Osmadvacetiletý Marek Hrbas podepsal v Litvínově roční kontrakt. „Jsme rádi, že se nám podařilo Marka do Litvínova přivést. Je to perspektivní obránce a věříme, že po loňské sezóně u nás naváže na své výborné výkony z předešlých let,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Marek Hrbas. | Foto: HC Verva Litvínov

Odchovanec plzeňského hokeje se stává další posilou Litvínova před novou sezónou. Pravidelný mládežnický reprezentant od dorosteneckých let válel v Plzni. Účastnil se jednoho mistrovství světa do osmnácti let a dvou mistrovství světa do dvaceti let. Z plzeňské juniorky se ale rozhodl odejít do zámoří. V roce 2009 zamířil do americké USHL a po jedné sezóně se přesunul do kanadsko-americké WHL, kde působil další tři ročníky. V sezóně 2013/2014 se vrátil zpět do Česka.