Dvaačtyřicetiletý bývalý reprezentant Slovenska a hráč NHL získal ve své hráčské kariéře dvě medaile z mistrovství světa. Zahrál si ve slavné NHL a ve Švédsku vyhrál s Djurgårdens IF mistrovský titul. V sezóně 2009/2010 ukončil svou úspěšnou hráčskou kariéru a v následující sezóně se stal asistentem trenéra v Banské Bystrici. Po dvou sezónách se přesunul do pozice hlavního trenéra. V sezóně 2013/2014 byl jmenován asistentem u slovenského národního týmu, kde společně s Vladimírem Vůjtkem a Peterem Oremusem vedl národní tým na olympiádě a mistrovství světa. V následující sezóně se stal asistentem trenéra v ruské KHL ve Slovanu Bratislava a pokračoval i u národního týmu.

Od sezóny 2015/2016 se na tři roky vrátil zpět do Banské Bystrice, se kterou vyhrál dva mis-trovské tituly. Opět se objevil i v roli asistenta trenéra u národního týmu Slovenska, kde si ho vyhlédl do svého trenérského týmu Craig Ramsay. V sezóně 2018/2019 působil jako hlavní trenér Slovanu Bratislava a po roční pauze se vrátil v únoru letošního roku do realizačního týmu Slovenska. „Jsem rád, že se nám Vlada podařilo přivést do Litvínova. Jeho trenérský vývoj sleduji dlouho a Vlado dokázal hodně slovenských a zahraničních hráčů posunout na vyšší úroveň. I přes svůj mladý věk je dnes velice zkušeným trenérem, který má zkušenosti i s mezinárodním hokejem z KHL i reprezentace a věřím, že posune hokej v Litvínově výše,“ říká nový sportovní ředitel Pavel Hynek. Vladimír Országh dostal možnost složit si svůj realizační tým. „Společně s hlavním trenérem momentálně řešíme obsazení realizačního týmu,“ dodává Pavel Hynek.

Mladý trenér, pro kterého bude štace v Litvínově prvním angažmá mimo hranice Slovenska bude mít za úkol dostat litvínovskou Vervu v nové sezóně do play off. „Jsem plný očekávání. Je to pro mě první angažmá mimo Slovensko a jdu do klubu, který má velkou historii, který vychoval obrovské množství vynikajících hráčů a také výborných trenérů. Jdu do města, které žije hokejem. Moc se na to těším a doufám, že pozvedneme výsledky, které byly za poslední roky a znovu se fanoušci v Litvínově dočkají play off,“ uzavírá nový lodivod litvínovské Vervy.