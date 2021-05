Prvomájová otevíračka hráčské burzy spustila v hokejové extralize přestupní lavinu. Perný víkend zažili i v Litvínově. Místní vedení se pořádně činilo. Klub přivedl hned tři ofenzivní posily. Na severu Čech podepsali víceleté smlouvy slovenští útočníci Andrej Kudrna a Matúš Sukeľ ze Sparty a zkušený Petr Straka z Plzně. Klub naopak propustil Jakuba Petružálka.

Litvínovský trenér Vladimír Országh. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Jsme rádi, že jsme se dohodli na víceletých smlouvách. Jsou to hráči, kteří umí hrát výborně do obrany i do útoku. Očekáváme od nich, že přispějí ke zvýšení produktivity týmu. Myslím si, že to jsou hráči, kteří splňují naše požadavky,“ oznámil sportovní a generální ředitel klubu Pavel Hynek.