Hokejový Litvínov představuje druhou posilu do nové sezóny. Vedení Vervy se podařilo na sever Čech přilákat talentovaného útočníka Patrika Zdráhala. Pětadvacetiletý forvard podepsal v Litvínově roční kontrakt s roční opcí.

Patrik Zdráhal a generální ředitel Pavel Hynek. | Foto: HC Verva Litvínov

Vedení Litvínova se podařilo přivábit zajímavé jméno. V nové sezóně poprvé oblékne černožlutý dres útočník Patrik Zdráhal. Mladý forvard je odchovancem vítkovického hokeje. Pravidelně nastupoval za mládežnické reprezentační výběry a zahrál si i na mistrovství světa do osmnácti a dvaceti let. Vyzkoušel si i angažmá v prestižní kanadské juniorské soutěži QMJHL, odkud se vrátil do mateřských Vítkovic.