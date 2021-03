Vedení klubu uplatnilo opce na obránce Aarona Irvinga a Uvise Janise Balinskise. Oba zadáci se rozehráli ke skvělým výkonům a stali se oporami mužstva. Díky svým výkonům si vysloužili angažmá v černožlutém dresu i v následující sezóně. „Jsme rádi, že oba hráči budou pokračovat v našich barvách. Jsou ve věku, kdy mohou udělat další progres ve své kariéře. Věřím, že navážou na své výkony a posunou mužstvo výkonnostně ještě výše,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Litvínovští zadáci Balinskis a Irving. | Foto: HC Verva Litvínov

Verva před sezónou přivedla obránce Aarona Irvinga ze švédského Örebra. Litvínovští trenéři si od něj slibovali především vyztužení obranných řad a zkvalitnění přesilových her. Kanadský zadák se v extralize po úvodní aklimatizaci vypracoval ke klíčovým hráčům mužstva. S dvanácti góly skončil na druhém místě v tabulce střelců základní části mezi všemi extraligovými obránci. „Je to hráč, který je v nejlepších letech. Sezóna byla ze začátku taková kostrbatá, co se týče týmu, ale i Aarona. V průběhu sezóny ale ukazoval, že je to hráč, který může být velmi platný. Má výbornou střelu a je dobrý do přesilových her. Postupem času se zlepšil ve všech činnostech a pro nás to byl jeden z klíčových zadáků,“ říká hlavní trenér týmu Vladimír Országh.