„Jak s Viktorem Hüblem, tak Frantou Lukešem probíhají jednání a chceme se dohodnout,“ řekl novinářům generální ředitel severočeského klubu Pavel Hynek.

Sám dvaačtyřicetiletý Hübl se po sezoně cítil dobře, Hynek na něm stále vidí chuť hrát a natáhnout si úžasnou a rekordní kariéru, která by čítala už 19. sezonu za Litvínov. S dalšími klíčovými hráči, jako je například Richard Jarůšek, klub jedná. V pondělí potvrdil setrvání útočníka Martina Havelky.

Bolet bude ztráta zmíněného zadáka Jana Ščotky. Krušnohorci si přáli ho udržet v týmu.

„Dělali jsme maximum, abychom Honzu udrželi. Dohrával tady svou tříletou smlouvu. Už na podzim jsme mu nabízeli prodloužení a navýšení smlouvy, ale od začátku jsme věděli, že má za cíl se posunout ven. Kdyby neměl nabídku ze zahraničí, tak jsem přesvědčený, že bychom ho dokázali udržet v Litvínově. Zaplatit ho a třeba i přeplatit. Měl tady vybudovanou pozici. Ale bylo na něm vidět, že si jde za svým cílem, posouval se a měl obrovské zaujetí do hokeje,“ doplnil Pavel Hynek s tím, že Ščotka se vypracoval do reprezentační fazony. „Nahradit ho bude těžké. Na druhou stranu pro nás jako klub je to dobrá vizitka, že se hráč za sezonu dokázal posunout na reprezentační úroveň,“ dodal generální ředitel a poukázal, že Severočeši stále v tomto ohledu sondují domácí i zahraniční trh.

„Myslím si, že z devadesáti procent je kádr hotový. Řešíme dva obránce, v útoku je těch proměnných více,“ dokreslil Hynek.

Spolupráce s Litoměřicemi klapala

„Pro nás nejsou Litoměřice farmářský tým, ale partnerský tým. Za ten rok spolupráce si to jen chválím. Doufám, že je to oboustranně. Spolupráce nám přináší vše, co od toho očekáváme. Funguje výborná komunikace a obě strany umíme dělat kompromisy, když je potřeba. Co je nejdůležitější, tak kluci, kteří tam hrají ať už jsou v projektu dvacítky nebo starší, tak mají v Litoměřicích výborné podmínky, zázemí a trenéry. Hráči dělají progres a doufám, že to bude pokračovat i dále,“ pochvaluje si Pavel Hynek.

Bez diváků to byl velký zásah

Rozpočet na novou sezonu v Litvínově ještě určený nemají. Covidová doba všechno mění v podstatě z týdne na týden. Velkým zásahem do pokladen extraligových klubů byla vládní nařízení ohledně covid-19, kdy celá sezona proběhla bez fanoušků a diváků.

„Bylo to z tohoto pohledu těžké pro všechny kluby a pro celou republiku. Tím, že se hrálo bez diváků, je to velký zásah do rozpočtu. Na druhou stranu jsou kluby, které proti nám násobně více ztrácejí. Tím myslím například kluby s většími kapacitami stadionu a dražším vstupným či permantnkami jako třeba Kometa nebo Plzeň. Chci poděkovat všem našim sponzorům, kteří při nás v této době zůstali,“ komentoval celosvětově nepříjemný trend Hynek.

„Chci za tuto nepříjemnou dobu poděkovat naším doktorům Petrovi Myšákovi a Jardovi Bednářovi. Měli hromadu práce, jak šly karantény a oni museli splnit všechna opatření a testování. Doopravdy odvedli strašně moc práce,“ vysekl Hynek poklonu lidem ze svého zázemí.