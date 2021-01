Hokejová Verva posiluje v útočných řadách. Na sever Čech míří zkušený útočník Lukáš Žejdl. Vedení klubu se s rodákem z Mostu dohodlo na smlouvě do konce sezóny s roční opcí. Žejdl se do Litvínova vrací po patnácti letech.

Lukáš Žejdl. | Foto: HC Verva Litvínov

Devětadvacetiletý forvard začínal s hokejem v nedalekém Mostě odkud přešel v dorosteneckých letech do Litvínova. Ve starším dorostu zamířil ze severu Čech do Slavie Praha. Právě ve Slavii se poprvé podíval do nejvyšší české soutěže. Působil také v mládežnických reprezentačních výběrech, ale na mistrovství světa se nikdy neprobojoval. Ze Slavie přestoupil urostlý útočník do Třince, kde působil dvě sezóny.