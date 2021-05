„Jsme rádi, že jsme se s klukama dohodli. Matěj je obránce, který umí podpořit útok a poslední roky v extralize dokazoval své kvality. Navíc dobře zná litvínovské prostředí ze svého předchozího působení. Dana jsme měli možnost vidět v našem dresu v loňské sezóně a splnil naše očekávání. Je to důrazný hráč s dobrými fyzickými parametry,“ říká generální ředitel Vervy Pavel Hynek.

Třicetiletý Matěj Stříteský je odchovancem Vsetína. Od mládežnických let patřil k talentovaným hráčům svého ročníku a pravidelně reprezentoval Česko ve výběrech národního týmu. V juniorech si ho vyhlédl Litvínov a na severu Čech nastupoval za A-tým a juniory sedm sezón. V roce 2014 zamířil do Mladé Boleslavi, kde působil necelé čtyři roky a stal se důležitým členem základní sestavy Bruslařů. V sezóně 2017/2018 byl vyměněn do Jihlavy, která bojovala o záchranu. V dresu Dukly dohrál zbytek sezóny.

V roce 2018 odešel do Liberce, další rok nastupoval v dresu karlovarské Energie a loni hájil barvy plzeňské Škodovky. V české nejvyšší soutěži nastoupil do 594 utkání s bilancí 62 gólů a 113 asistencí. V novém extraligovém ročníku se vrací do známého prostředí. V dresu Vervy nastoupil v extralize do 231 zápasů a zaznamenal 57 bodů (19+38). „Matěj je konstruktivní obránce s výbornou střelou, který je vhodným typem hráče do přesilové hry. V Litvínově má za sebou nějakou historii ze svého působení.. Za svou kariéru nasbíral dostatek zkušeností a věříme, že nám pomůže v nové sezóně,“ říká hlavní trenér Litvínova Vladimír Országh.

Daniel Kolář.Zdroj: HC Verva Litvínov

Obránce Daniel Kolář začínal s hokejem ve Hvězdě Praha. V dorosteneckých letech se přesunul do Chomutova, ale za tamní A-tým si nikdy nezahrál. Osmadvacetiletý zadák strávil převážnou část kariéry v Chance lize. Nastoupil v ní v pěti klubech do celkem 318 utkání s bilancí 17 vstřelených gólů a 41 asistencí. „Daniel je velmi dobře stavěný obránce, který u nás dostal šanci v uplynulé sezóně. Očekáváme od něj agresivitu hlavně v předbrankovém prostoru. Máme ofenzivnější typy obránců, takže jsme sháněli i defenzivnější typ. Je to jen na něm, jak se o místo v základní sestavě popere,“ uzavírá trenér Országh.