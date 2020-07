Hokejový Litvínov získal další zajímavou posilu do obrany. Na sever Čech míří ze švédského Örebra čtyřiadvacetiletý kanadský obránce Aaron Irving. Šampion z kanadské WHL ze sezóny 2013/2014 podepsal v Litvínově roční smlouvu s roční opcí.

Aaron Irving. | Foto: HC Verva Litvínov

Obrana Vervy se rozrostla o dalšího talentovaného cizince. Vedení klubu se povedlo přivést kanadského zadáka Aarona Irvinga. „Je to obránce, který má kvalitní první přihrávku, výbornou střelu a je to pravák. Takových obránců na hráčském trhu moc není. Aaron je solidní do obrany a umí podpořit i útok. Dostane šanci v přesilových hrách, které hrál i ve Švédsku. Chceme ho vidět, jak v přesilovkách, tak v oslabení. Je to další obránce, který je v ideálním hokejovém věku a věříme, že bude platnou posilou,“ říká hlavní trenér litvínovské Vervy Vladimír Országh.