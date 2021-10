Vedení Litvínova se dohodlo na angažování kanadského útočníka Michaela Latty. Centr se zkušenostmi ze zámořských soutěží i slavné NHL podepsal na severu Čech kontrakt na dva měsíce s následnou opcí do konce sezóny. „Angažováním Michaela reagujeme na zranění Matúše Sukeľa. Prozatím jsme se dohodli na dvouměsíční smlouvě, kde máme možnost kontrakt prodloužit do konce sezóny. Věříme, že nám svými zkušenostmi pomůže se posunout v tabulce výše,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Kanaďan Michael Latta. | Foto: HC Verva Litvínov

Třicetiletý forvard se výrazně prosadil už v juniorské OHL. Ve 260 utkáních vstřelil 110 gólů a přidal 159 asistencí. Jeho výkony zaujaly i skauty Nashville Predators, kteří si ho na draftu v roce 2009 vybrali ve 3. kole jako 72. hráče celkově. Ve farmářské AHL odehrál 320 utkání s bilancí 154 bodů. Do NHL se ale prosadil až po výměně do Washingtonu Capitals. V dresu Caps nastoupil do 114 zápasů.