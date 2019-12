Litvínov byl týden bez hlavního trenéra, když v pondělí po sérii proher rezignoval Jiří Šlégr na svůj post. Sportovní úsek se po vyjednávání dohodl se zkušeným Vladimírem Kýhosem, který už v minulosti Litvínov vedl. Dlouholetý bývalý litvínovský útočník a reprezentant tak bude mít za úkol vytáhnout Vervu do vyšších pater tabulky.

Trenér Vladimír Kýhos byl představen jako nový kouč hokejového Litvínova. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

