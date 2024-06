Spolupráce mezi hokejovými kluby Pirátů a Vervy? To téma je jako rozbuška. Nebo spíš jako časovaná bomba. Aktivní tábory fanoušků Chomutova a Litvínova se nikdy neměly rády; o vztahu mezi nimi nelze hovořit jako o zdravé rivalitě, spíše je to nenávist. Když prosáklo, že litvínovský sportovní manažer Tomáš Vrábel mluvil na nedávném setkání fanoušků o možné kooperaci obou klubů, byl oheň na střeše. Hlavně na té chomutovské.

Chomutovští fanoušci (ilustrační video) | Video: Deník/František Bílek

„Pracujeme na rozšíření spolupráce s nově prvoligovým Chomutovem, kam bychom jim zapůjčili některé hráče bez extraligového vytížení a naopak bychom měli k dispozici chomutovské hráče k dispozici na střídavý start k nám," citoval oficiální web Litvínova Vrábela.

„ Farma čmoudů? Asi bych tam snad raději nechodil, aby se mi neudělalo špatně," vyprskl zlostí na sociální síti Facebook chomutovský příznivec Martin Magna. Podobně reagovalo i několik dalších chomutovských věrných. „Litvínov nikdy!" přidal se například Miloš Valenta. Další si přisadili, že by radši hráli třetí nejvyšší soutěž, než spolupracovat s arcirivalem.

Dycky Most. Internet se baví novým angažmá trenéra Růžičky. Přetřásá se i Rajchl

Litvínovský tábor neměl s případnou součinností problém. „To není žádná novinka. Už loni u nich hráli Stehlík a Březák. Nechápu, že jsou z toho tak zhrozený. Budou rádi, když hned nespadnou jako Znojmo. Se jim ještě pár šikovných kluků od nás bude hodit," vypustil do světa své myšlenky Chemik11 a zmínil také dva roky starý odchod litvínovských legend Hübla a Lukeše právě k Pirátům.

Situaci se snažil uklidnit místopředseda hokejových Pirátů Jiří Sochor. „Určitě není v plánu být litvínovskou farmou. Chceme být samostatný a soběstačný klub. Pokud nějaký pohyb hráčů nastane, tak to bude v rámci vzájemných dohod."

Je ale nabíledni, že Litvínov s Chomutovem bude úzce spolupracovat. A je bez diskuze, že partnerství na bázi, o které mluvil Vrábel, by dávalo smysl. Chemici v minulosti podobně spolupracovali především s Litoměřicemi, ty ale zintenzivnili svou kooperaci s pražskou Spartou.

Litvínov strčí na mistrovství světa počtem reprezentantů do kapsy i kluby z NHL

„Nějaká schůzka na úrovni vedení klubů proběhla, to asi prozradit můžu, ale k žádné oficiální dohodě nedošlo. Navíc i v minulé sezóně měl Litvínov hráče ve více prvoligových klubech a i u nás," napsal pod Sochorův příspěvek na facebooku mluvčí Pirátů Libor Kult. Zároveň dodal, že chápe, o jak citlivé téma se z pohledu fandů Chomutova jedná. „Kdyby se cokoliv chystalo, určitě by byla koordinace zveřejňování informací jiná. Rozhodně by to to nezveřejnil jen jeden klub na setkání s fanoušky. Takhle to bylo jednoznačně o nás bez nás," naznačil, že vedení Pirátů vadí zmínka o vyjednávání o případné spolupráci, která proběhla na oficiálním webu Vervy.

Někteří příznivci chomutovského klubu jsou ale nad věcí, spolupráci klubů, které od sebe leží jen několik málo kilometrů, by přivítali. „Pokud to má být ve prospěch hokeje tak ano," uvedl Josef Pidrman. „Ale Piráti musí být samostatná společnost," dodal.