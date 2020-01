Severočeský klub vítá ve svém kádru dalšího Kanaďana. Vedení klubu rozšiřuje kádr pro finální fázi sezóny. K týmu se připojí ve čtvrtečním tréninku Chris Langkow. Třicetiletý šikovný centr přichází ze slovenské extraligy, kde druhou sezónu disponuje dobrou produktivitou. Litvínov trápila v posledních zápasech marodka v útočných řadách, kde muselo vedení klubu využít střídavých startů útočníků Josefa Stříbrného a Yuriho Zholobova. Langkow by měl zacelit mezeru po zraněných hráčích a zlepšit produktivitu týmu.

Rychlonohý pravák začal svou kariéru v kanadských mládežnických soutěžích. Zahrál si prestižní juniorskou WHL a v seniorském hokeji se výrazněji prosadil především v ECHL. Bratranec slavného Daymonda Langkowa odehrál přes sto padesát zápasů ve farmářské AHL, ale do nejslavnější ligy světa se mu probojovat nepodařilo. V sezóně 2016/2017 se vydal do Evropy, kde nastupoval v rakouské EBEL a v závěru sezóny si vyzkoušel i angažmá ve Švédsku. V následující sezóně se vrátil zpět do zámoří, kde si výbornými výkony v ECHL opět vybojoval povolání do AHL na farmu New York Rangers. Po této štaci na dva roky zakotvil ve slovenské extralize. Nyní přichází posílit kádr litvínovské Vervy.

„Vzhledem k zranění Edwina Hedberga a Samsona Mahboda jsme se rozhodli angažovat dalšího kanadského hráče s ofenzivním pojetím hry, které prokazoval především v posledních třech letech. Věříme, že se co nejrychleji začlení do našeho systému. Je urostlý a dobře bruslící střelec,“ říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.