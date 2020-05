„Že bysme ho přemlouvaly ať skončí s hokejem? Naopak, holčičky si neuměly představit, že by táta hokej nehrál. Já jsem ráda, že pokračuje. Stále dělá to, co ho baví,“ vypráví manželka Viktora Hübla Veronika.

Jeho dvě dcery si cestu k ledu našly. Jsou krasobruslařky. „Starší dcera si vybrala krasobruslení a mladší jí následovala. Kdybych vybírala zájmovou činnost já, tak určitě bych vybrala něco, kde je teplo,“ směje se Hüblová a dodá: „Jsme s manželem moc rádi, že jsou holky tak akční a chtějí sportovat. Proto se snažíme je maximálně podporovat ve všem, co chtějí dělat,“ poukazuje manželka oblíbeného útočníka. Sama je s dcerami často pozorovatelem hokejového dějství. Umí si to i zpříjemnit. „Když můžeme, tak na hokej jdeme. Máme i pár venkovních zápasů, na které rády jezdíme – třeba Karlovy Vary. Máme pak z toho hezký výlet, jdeme na kolonádu, dáme si kafíčko a pak zápas. Letos se moc těšíme na zápasy do Budějovic (nováček extraligy – pozn. redakce). Snad nám to vyjde a budeme moc vyjet,“ dokresluje Veronika Hüblová.

A co když se hokej nehraje a tři ženský mají tatínka jen pro sebe? „Ve volném čase jezdíme rádi na výlet. Máme rádi památky. Když je posezonní volno, jedeme poznávat Evropu. Když jsou během letní přípravy volné víkendy, tak jezdíme po republice. Každoročně jezdíme do Českého Krumlova a do Prahy a k tomu vždy přidáme nějaká další zajímavá místa. Jsme rádi, když můžeme být všichni spolu,“ uzavírá Hüblová.